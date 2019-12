"Hamilton molto forte per la poca esperienza"

Vale analizza così le prove effettuate nel pomeriggio in moto: "E’ stato bello girare con Hamilton, peccato non aver potuto fare ancora altri giri. Sono contento perché le condizioni non erano semplici, Valencia è sempre difficile, poi c'erano freddo e tanto vento". Sul debutto di Hamilton con la sua Yamaha: "Ho avuto paura che non si divertisse invece alla fine l'ho visto bene, è migliorato. Gli ho detto un po' di cose anche riguardo la posizione in sella, alla fine si è divertito e questa era la cosa più importante". Le difficoltà riscontrate da Lewis? "Nella sua testa ha i riferimenti della macchina, in particolare la moto in frenata è molto diversa. Ma per la poca esperienza è andato molto forte", spiega Rossi.