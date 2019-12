Ospite nella serata dei 'Caschi d'oro', il direttore tecnico della Ferrari Laurent Mekies ai microfoni di Sky fa il punto sugli obiettivi della 'Rossa' per il 2020: "Quest'anno abbiamo sofferto all'inizio per le condizioni della vettura, in questo inverno dovremo fare una corsa allo sviluppo". Capitolo Leclerc: "E' un esempio per i piloti della nostra Acadaemy"