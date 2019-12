Non comincia nel migliore dei modi la marcia di avvicinamento alla prossima stagione dell'Alfa Romeo Racing. Per il team di Hinwil, i nfatti, è sorto subito un problema con la nuova monoposto, la C39, che non ha superato il primo crash test. Per l'esattezza, la prova sostenuta al CSI - Certification & Testing’ di Bollate (Milano) - ha rigurdato la monoscocca. Il test dinamico frontale ha quindi dato esito negativo e ora sarà necessario realizzare una nuova scocca. Non si tratta di qualcosa fuori dal comune, però questo potrebbe comportare dei ritardi nel programma del team. Non c'è una data ufficiale, ma la macchina dovrebbe essere presentata nella seconda metà di febbraio.