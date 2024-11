Partiti con un livello un po’ più alto di carico, rispetto a quanto richiesto dal circuito di Las Vegas, in Ferrari sono partiti così durante le prime libere. Un’ala che, per dare un’idea, quanto a livello di carico è quella di Spa. Stessa scelta fatta lo scorso anno per dare più confidenza ai piloti su un tracciato che non ha ancora grip. Nelle FP2 è montata invece quella di Monza (più scarica). Nella prima sessione testato anche un fondo sperimentale