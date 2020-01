2/15 ©Getty

Lewis Hamilton ha conquistato lo scorso novembre il Mondiale di Formula 1 per la sesta volta in carriera. Il pilota britannico si è imposto dopo i successi del 2008 (McLaren), 2014, 2015, 2017 e 2018 tutti ottenuti con la Mercedes. San Paolo, 2 novembre 2008. Lewis Hamilton vince il suo primo mondiale nel modo più rocambolesco possibile. Dopo essere sprofondato a metà classifica e aver praticamente consegnato vittoria e titolo a Felipe Massa, il britannico della McLaren sorpassa in una delle ultime curve Timo Glock e si assicura il quinto posto, ultimo utile per laurearsi campione del mondo