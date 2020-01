Il pilota della Mercedes a sostegno dell'Australia e degli animali colpiti dagli incendi che da settimane la zona sudorientale: "Il mio amore per gli animali non è un segreto e non posso fare a meno di soffrire per questi esseri indifesi"

Il sei volte il mondo della Formula 1, Lewis Hamilton donerà 500.000 dollari per contribuire a salvare e curare la fauna selvatica preda degli incendi che devastano l'Australia sudorientale da settimane. Il britannico, che ha da tempo mostrato grande sensibilità per i temi ambientali, ha pubblicato un clip sui social media che mostrano un koala in balìa delle fiamme in Australia. Gli incendi hanno causato 26 vittime e coinvolto circa un miliardo di animali tra quelli che non ce l’hanno fatta e quelli feriti.

"Mi rattrista profondamente sapere che oltre 1 miliardo di animali in Australia è morta dolorosamente, senza via d'uscita, non per colpa loro" ha commentato il pilota Mercedes, che inizierà la sua corsa per il settimo titolo da a Melbourne a marzo, quando scatterà il prossimo Mondiale di F1. "Il mio amore per gli animali non è un segreto e non posso fare a meno di soffrire per questi esseri indifesi", ha aggiunto.

Il 35enne ha esortato i suoi 14 milioni di follower su Instagram e 5,6 milioni su Twitter ad "unirmi a me nel pensare all’ impatto che stiamo avendo sul nostro pianeta. Lavoriamo insieme per apportare anche piccole modifiche e incoraggiarlo la nostra famiglia e i nostri amici a fare lo stesso, in modo che possiamo aiutare a cambiare

la direzione in cui stiamo andando ".