Il GP di Cina di Formula 1 sarà rinviato, causa coronavirus: ne sono certi tutti i media internazionali, con il Times che parla addirittura di cancellazione, dopo le parole di Ross Brawn, direttore generale della FIA: "Se non riusciremo a far correre la gara il 19 aprile, come da calendario, l'unica soluzione è il rinvio", ha detto l'ex direttore tecnico della Ferrari, sulla carta escludendo l'ipotesi dell'annullamento completo. "Stiamo monitorando attentamente la situazione", la stringata presa di posizione della Federazione automobilistica mondiale, nella giornata dell'11 febbraio.

Quando arriverà la decisione?

Una decisione è attesa per il fine settimana. Chase Carey, vertice della Formula 1, ha ammesso che "un rinvio è possibile, anzi probabile". Nei giorni scorsi, le autorità sportive di Shangai, sede del GP, avevano raccomandato la sospensione di tutti gli eventi sportivi finché il coronavirus non fosse definitivamente debellato.

L'ipotesi cancellazione

Dall'Inghilterra, come detto, il Times ha parlato di cancellazione della gara del 19 aprile a Shanghai. Secondo il tabloid britannico, infatti, "è stata presa la decisione di non far correre la gara" e aggiunge che "le discussioni continueranno in merito alla possibilità di posticipare la gara oppure di annullarla del tutto".