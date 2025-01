Vedere il pilota più vincente della storia sulla macchina più vincente della storia non può essere un evento qualsiasi e per questo ha fatto il giro del mondo. Un matrimonio che profuma di rivincita e ora sale l'attesa per conoscere la nuova vettura, la prima di Lewis in rosso, e per il via del Mondiale LA CRONACA - LE FOTO DI LEWS IN PISTA - VIDEO: HAMILTON DAI TIFOSI

Potente. Non c'è aggettivo migliore, forse solo aura - per gli amanti dei social – come parola rappresenta meglio ogni prima volta di Lewis Hamilton a Maranello. Un’attesa lunga più di un anno, per vedere concretizzarsi quelle immagini che sono già storia dello sport. Foto che parlano da sole e fanno emozionare, rimanere incollati agli schermi e riguardarle durante la giornata. Cose tipo la prima volta che Ronaldo ha indossato la maglia della Juventus o Messi che alza la coppa del mondo per gli amanti del calcio. La settima meraviglia di Federer a Wimbledon o Michael Jordan disteso a terra piangente che abbraccia il pallone da basket dopo aver vinto il titolo Nba appena rientrato ai Bulls. Lo stesso effetto che ha fatto vedere Lewis in perfetto stile inglese davanti alla Ferrari F40 – la sua preferita - posizionata all’ingresso della fabbrica, oltre 5 milioni di mi piace su Instagram, mai nesssun post sulla Formula 1 aveva riscosso così tanto successo. O la prima in tuta rossa pubblicata ieri sera e tempestata da like, ne sono piovuti oltre un milione nella prima ora.

Qualcosa di illogico e di inspiegabile. Come le centinaia di persone che hanno invaso Fiorano fin dall'alba per prendere il posto più vicino possibile alla prima uscita in Ferrari di Lewis Hamilton nonostante i tre gradi e una giornata grigia, tipica della Padania a gennaio. Solo qualche giro su una Ferrari che non sarà quella che guiderà dai test in Bahrain – livrea presentata nello show di Londra il 18 febbraio e svelo ufficiale della Rossa il giorno dopo a Maranello – ma primi fotogrammi destinati a restare nella storia. Un'attesa spasmodica che aumenta ogni giorno in attesa del primo semaforo verde del 16 marzo in Australia.

"Il momento che stavo aspettando da tutta la vita", ha detto Hamilton nel video social di Ferrari pubblicato ieri mattina in cui stava già scambiando le prime parole in italiano con tutti i dipendenti Ferrari, mentre si presentava. Lo stesso momento che ogni tifoso della Rossa e appassionato della Formula 1 attendeva da quando Lewis ha corso il primo GP nel 2007. Perché al di là del tifo, vedere il pilota più vincente della storia sulla macchina più vincente della storia non può essere un evento qualsiasi e per questo ha fatto il giro del mondo.

Una coppia da sogno con Charles Leclerc, che ha girato nel pomeriggio. Le prime prove di condivisione del box per una stagione che i tifosi sperano possa mettere fine all'astinenza di diciotto anni dall'ultimo titolo piloti e diciassette dal costruttori. Hamilton nelle ultime stagioni sembra aver perso un po' lo smalto sul giro secco, ma in gara è il solito vecchio leone. Silverstone 2024 è stata emozione pura, momenti di totale esaltazione dei sentimenti che solo lo sport può regalare. Fred Vasseur conosce bene Lewis, ha un peso specifico elevatissimo in questa firma, e il team principal Ferarri ha già dimostrato di saper lavorare bene ed esaltare i propri piloti. Ma anche con lo stesso Hamilton. Fu proprio il manager francese a scegliere Hamilton per disputare, da protagonisti, il Campionato Europeo di F3 nel 2005. L'anno dopo, in GP2, arrivò anche la conquista del titolo, in una stagione dominata dall'inizio alla fine che consentì a Sir. Lewis di approdare in Formula 1.