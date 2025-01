Archiviato il debutto di Lewis Hamilton in Ferrari, a Fiorano anche Charles Leclerc è tornato in pista per la prima volta nel 2025. Dopo il terzo posto nella classifica piloti della passata stagione e un finale di campionato da assoluto protagonista, anche per il monegasco è iniziata la preparazione in vista del prossimo mondiale

E' iniziato il 2025 di Charles Leclerc, che per la prima volta quest'anno è sceso in pista a Fiorano, per dare il via ai preparativi in vista della prossima stagione. Davanti ai suoi tifosi, già in delirio dopo aver visto debuttare Lewis Hamilton in rosso, il monegasco ha preso il volante della SF-23, nonostante le condizioni atmosferiche poco favorevoli, caratterizzate da una leggera pioggia oltre che da basse temperature atmosferiche, portando a termine 14 giri. Sceso poi dalla monoposto, come da tradizione si è diretto verso i tanti tifosi della Rossa presenti lungo le reti del circuito, ringraziandoli per il sostegno e per il caloroso benvenuto di cui si sono resi protagonisti. Una giornata che sancisce l'inizio della stagione 2025, che vedrà Leclerc e la Ferrari come possibili, oltre che attesi protagonisti, considerata soprattutto la parte finale dello scorso mondiale. Dopo un buon inizio, con tanto di vittoria conquistata tra le strade del principato di Monaco e le fatiche di metà stagione, sia Ferrari che Leclerc sono tornati alla ribalta, rendendosi protagonisti di una seconda parte di Mondiale di assoluto livello. Due vittorie, a Monza e Austin, oltre a sette podi conquistati tra Spa e Abu Dhabi che peraltro hanno permesso alla Scuderia di poter tornare lottare per il mondiale Costruttori sino all'ultima gara, poi però sfuggito per soli 14 punti.