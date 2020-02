Il monegasco ha preso il posto del compagno di box Vettel, bloccato da un attacco influenzale. Undicesimo a fine giornata, ha poi commentato così la prima giornata in pista sulla SF1000: "Prime impressioni positive, vogliamo avere la macchina migliore possibile". I test di Formula 1 sono in diretta esclusiva su Sky Sport F1 dal 19 al 21 e dal 26 al 28 febbraio, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18

A Barcellona è ufficialmente iniziato il 2020 di Formula 1. Sul circuito del Montmelò, teatro dei test invernali, la nuova stagione si è aperta come si era chiusa la precedente: nel segno di Lewis Hamilton, leader del Day-1. In casa Ferrari, un attacco influenzale ha costretto Sebastian Vettel a lasciare il posto al compagno di team Charles Leclerc. Il 'Predestinato' ha chiuso con l'11esimo tempo (1:18.289), a 1,313 dalla Mercedes numero 44, dopo aver effettuato 132 giri sulla pista catalana. A fine giornata, Leclerc ha analizzato il suo rendimento in conferenza stampa.

"Giornata positiva, ci impegniamo al massimo"

Leclerc ha commentato così il Day-1 in casa Ferrari: "E' stata una giornata positiva, abbiamo seguito tutto il plan fatto in mattinata. Per la performance è difficile capire dove siamo, è solo il primo giorno". Attenzione particolare sulle novità della SF1000: "Ci stiamo concentrando per capire l'aerodinamica e il motore. Vogliamo imparare dall'anno scorso per capire la differenza tra test e gara". Lavoro specifico è stato in inverno e verrà fatto nei test sul carico aerodinamico: "E' aumentato? I numeri dicono di sì. Abbiamo fatto alcune prove positive. Ci sono altri due giorni, per noi come per gli altri, e saranno molto importanti. Ci impegniamo per avere la miglior macchina possibile".