Una curiosa immagine dal box Ferrari nel Day-1 dei test a Barcellona: Leclerc, che ha sostituito in extremis Vettel, ha tra le mani un quaderno e una penna per prendere appunti. Montmeló è un po' come il primo giorno di scuola...

Il primo giorno dei test è un po' come il primo giorno di scuola. Sembra essere proprio così per Charles Leclerc, sceso in pista nel Day-1 di Barcellona al posto del compagno di squadra Sebastian Vettel costretto al forfait per un attacco influenzale. Il mongasco è stato fotografato al box Ferrari mentre prendeva appunti su un quaderno. Immagine postata dalla Scuderia con una storia su Instagram, ma una successiva immagine circolata sempre sui social network ha mostrato qualche dettaglio in più. Si nota innanzitutto una grafia molto precisa, anche se sono poche le parole che si riescono a distinguere in modo chiaro: sessione 1, sessione 2, installation lap. Curioso, ma un altro segnale di come il numero 16 della Ferrari sia sempre molto attento a tutti i particolari.