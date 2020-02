Test F1, ancora su il sipario! Alle 9 il semaforo verde della terza giornata di Barcellona, collaudi che fino ad oggi hanno riservato delle sorprese. Oltre alle prime accelerate della Mercedes, bene Racing Point e Alfa Romeo Racing. Ma è stato soprattutto il DAS, nuovo volante mobile della Mercedes, a catalizzare l'attenzione di tutti. E probabilmente non è finita qui. Dalle 9, come detto, via al Day-3 con la diretta tv esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su Skysport.it. Sui social seguiteci con #SkyMotori.