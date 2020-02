Infiniti sciami di locuste sulle città e traffico paralizzato per alcune di queste. E' quanto avvenuto di recente in stati come Etiopia, Somalia, Kenya, Arabia Saudita e fino al Bahrain, dove potrebbero essere arrivati trasportati dal vento. In Bahrain, sede del Gran Premio di Formula 1, alcune strade del Regno del Golfo Persico sono state letteralmente paralizzate. Una quantità impressionante di questi insetti che hanno oscurato il cielo ma soprattutto hanno devastando molti raccolti nell'Africa orientale prima di spostarsi verso l'Asia. Il GP del Bharain si correrà il 22 marzo, ed è chiaro che questa rappresenta un'emergenza decisamente meno preoccupante rispetto all'epidemia del coronavirus.