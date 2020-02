Formula 1, test di Barcellona: in live streaming risultati e tempi della prima giornata

La Formula 1 torna sulla pista catalana per gli ultimi tre giorni di test in vista del Mondiale 2020. Tranne la Haas, tutti i piloti di ciascun team si alterneranno alla guida: per la Ferrari comincia Vettel, per la Mercedes c'è Hamilton al mattino. Vi aggiorneremo anche su tutto quello che riguarda i timori per il coronavirus in vista dell'inizio della stagione. I test di F1 sono in diretta esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) e in Live Streaming su Skysport.it