Coronavirus in Italia: le news sul contagio e le ricadute sullo sport

Conte: no polemiche, è l'ora dell'unità

Non si alimenti la paura, misure strutturali per l'economia. "Non è questo il momento delle polemiche e chi pensa di poter speculare in termini di consenso alimentando la paura non fa l'interesse della nazione. Lo sottolinea il premier Giuseppe Conte in un'intervista al Corriere della Sera, in cui evidenzia il lavoro fatto finora per fronteggiare l'emergenza coronavirus e annuncia l'arrivo di un pacchetto di misure strutturali per i settori economici rimasti colpiti. Conte ricorda le misure draconiane già adottate, spiega che si sta lavorando di concerto con il quadro internazionale, e

ribadisce la necessità di un lavoro di collaborazione.