Il Dual Axis Steering, semplicemente DAS, è stata la rivoluzionaria novità sfoderata dalla Mercedes durante i test invernali di Barcellona. Del sistema "volante mobile", le cui reali funzioni non sono state spiegate dal team di Brackley, sappiamo con una certa sicurezza che incide sulla convergenza. Con il movimento dello sterzo avanti e indietro, in rettilineo e in curva, il sistema interviene sulla chiusura delle ruote anteriori e quindi sul comportamento della macchina. In sostanza, con il DAS portano a convergenza "zero" per avere una scorrevolezza maggiore e scaldare meno la gomma (meno attrito).

Ma quali potrebbero essere gli sviluppi nel 2020?

La FIA ha considerato regolare il DAS per questa stagione, mentre il regolamento del 2021, l'anno dei grandi cambiamenti, sembra vietarne l'uso. Ciò detto, quali potrebbero essere gli sviluppi del volante mobile in questa stagione? "Sulla carta potrebbero essere svariati - spiega Matteo Bobbi che per primo lo ha individuato in tv - ad esempio modificandolo di curva in curva oppure tenendolo più aperto nel giro di out per fare scrubbing con la gomma davanti e quindi portarla più in temperatura. O, ancora, andare nel giro di cool completamente a convergenza chiusa. E, in questo caso, raffreddare di più le gomme". Insomma, se Mercedes deciderà di sviluppare il sistema avrà una miriade di opzioni e di strade da seguire. "Nel primo test - continua Bobbi - hanno optato solo per convergenza aperta (come tutti da set-up) e convergenza chiusa in rettilineo. Ma l'impressione è che abbiamo ideato questo sistema per andare oltre". Il video in apertura dimostra che il sistema è stato testato da Bottas anche nel sesto e ultimo giorno ti test.