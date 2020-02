L'innovativo sistema di sterzo introdotto da Mercedes nei test di Barcellona sarà bandito dal campionato di F1 2021? E' quanto si deduce dal futuro regolamento FIA, che però ha dato il via libera all'uso del sistema in questa stagione. Sembra una contraddizione, ma tutto verte attorno alle norme del prossimo campionato: queste infatti stanno cambiando e la novità introdotta dal team di Brackley potrebbe non essere utilizzabile in futuro.

Il regolamento del futuro vieta il DAS?

In tal senso è importante quanto contenuto nell’articolo 10.5.2 del futuro regolamento tecnico: "Il riallineamento delle ruote sterzanti, definito dalla posizione del punto di attacco interno dei relativi membri della sospensione che rimangono a distanza fissa tra di loro, deve essere definito unicamente da una funzione monotona della posizione di rotazione di un singolo volante". L'articolo, del quale c'è una versione già resa disponibile a fine ottobre sul sito della Federazione, non ha efficacia retroattiva e dunque per questo Mondiale 2020 si potrà ricorrere al DAS.

L'articolo 10.5.2 del regolamento tecnico 2021