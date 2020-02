7/7

MA E' REGOLARE? - La FIA ha dato parere positivo, anche se farà valutazioni sulla sicurezza del pilota. Gli altri team non hanno preso ufficialmente delle posizioni, ma di sicuro ne stanno discutendo, probabilmente analizzando il regolamento tecnico 2020 che in due punti sembra contraddire la Federazione. L'articolo.3.8, ad esempio, ha come oggetto l'Influenza aerodinamica e stabilisce che "con l'eccezione delle parti necessarie per la correzione di cui all'articolo 3.6.8, qualsiasi sistema dell'automobile che utilizza il movimento del pilota come mezzo per alterare le caratteristiche aerodinamiche della vettura è vietato". E nel caso del DAS un movimento c'è. L'articolo 10.2, in tema Geometria delle sospensioni, al punto il 10.2.3 spiega che "nessun aggiustamento può essere effettuato a qualsiasi sistema di sospensione mentre la macchina è in movimento". Tutto questo, però, non sminuisce il colpo di genio della Mercedes.

