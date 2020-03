Lewis Hamilton e il suo Team Principal, Toto Wolff, l'uno di fronte all'altro in una doppia intervista che ha toccato diverse tematiche. In primis il rinnovo del contratto fino al 2021: "Se abbiamo già un accordo? In realtà non ne abbiamo parlato, non c'è assolutamente fretta", ha spiegato Hamilton. L'inglese ha risposto anche a una domanda su un possibile futuro in Ferrari: "E' una super monoposto e il rosso è il colore della passione e dell'amore, ma io sto bene in Mercedes: la scuderia ha fatto tantissimo per i suoi piloti, se sei in Mercedes diventi parte di una tradizione"