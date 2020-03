Sky Sport Quiz Reward, vince Matteo: primo al traguardo grazie a Raikkonen

Nella settima puntata di Sky Sport Quiz Reward , il game show di Sky Sport in onda ogni venerdì su Sky Sport Uno e disponibile on demand, è stato Matteo Senatore, 29 anni di Torino, ad andare più forte di tutti. La passione per Kimi Raikkonen lo ha portato direttamente in semifinale

La settima e penultima puntata di Sky Sport Quiz Reward l’ha vinta Matteo Senatore, 29 anni di Torino, tifoso del…Milan. Lo sport come passione e come lavoro, dal momento che è un giornalista sportivo. “Scrivo per un sito che si occupa di motorsport e mi è anche capitato di fare telecronache di partite di Serie C”. Perché il suo secondo amore, dopo la Formula 1 è ovviamente il calcio: “Sono milanista e quando posso vado spesso allo Juventus Stadium. A vedere il Milan, però”. Giusta puntualizzazione. “Pur essendo torinese, non tifo Juve. Tutto è nato dalla mia passione per Roberto Baggio: quando arrivò al Milan avevo 5 anni ed è proprio grazie a lui che ho iniziato a ad essere rosssonero”.

A Sky Sport Quiz, però, a trionfare è stata, ancora una volta, la Formula 1. Nelle ultime puntate questo tema è stato protagonista come argomento vincitore per ben due volte. Marco che ha portato la Formula 1 dal 1996 in poi e Leonardo, il “malato” di Hamilton. “È curioso il fatto che diversi concorrenti con la mia stessa passione siano riusciti a portare a casa la vittoria, ma da appassionato di Formula 1 non può che farmi piacere.”

Ma da dove nasce questo amore per Raikkonen? “La mia passione per la Formula 1 nasce da ragazzino”, racconta Matteo. “Quando avevo 6 anni ho iniziato un po’ per caso a vedere i GP con mio padre. Da lì è iniziato tutto: prima con Schumacher poi, quando arrivò in Ferrari, con Raikkonen”. Pilota che fin da subito ha attirato la sua attenzione: “Aveva un modo di fare diverso dal solito, taciturno, più anticonformista rispetto agli altri. Non aveva paura di dire quello che pensava e soprattutto non si faceva problemi su quello che le altre persone pensavano di lui”.

Ora manca davvero poco alla finale e, in vista delle semifinali, la sfida si fa sempre più ardua. “Il livello sarà altissimo. Tra tutti i concorrenti vincitori delle scorse puntate mi ha colpito molto Iacopo, l’appassionato di Nadal. L’ho visto molto agguerrito, ma non escludo niente e nessuno. Come abbiamo visto nelle puntate precedenti può esserci sempre il colpo di scena. Io giocherò anche di strategia, componente che non può mancare oltre alla bravura e alla fortuna. E che vinca il migliore".

Appuntamento a venerdì 20 marzo con l’ottava puntata di Sky Sport Quiz Reward: alle 21 su Sky Sport Uno. Non mancate!