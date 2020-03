Sky Sport Quiz, 6^ puntata: match point per Iacopo, l’appassionato di Rafa Nadal

Nella sesta puntata di Sky Sport Quiz Reward , il game show di Sky Sport in onda ogni venerdì su Sky Sport Uno e disponibile on demand, in campo è sceso Iacopo Guerrini. Il 31enne di Roma ha vinto il suo "torneo" grazie alla passione per Nadal

Il tennis, ma non solo. Un cocktail di sport vincente è quello che ha portato Iacopo alla vittoria della sesta puntata di Sky Sport Quiz Reward. 31 anni, di Roma: "Lo sport è sempre stato nella mia vita. Sono molto appassionato di calcio e tifo Lazio da sempre. Oltre al calcio, c'è l’NBA, le Olimpiadi e tanto altro. Ma il tennis..." Si presenta così il vincitore della 6^ puntata di Sky Sport Quiz Reward, il game show sportivo in onda ogni venerdì.

“La passione per il tennis è nata per caso, nel 2005 - racconta Iacopo - perchè prima non lo seguivo proprio. Poi sono andato a vedere gli Internazionali d’Italia... Non conoscevo Nadal, nonostante fosse già un campione. Lo vidi giocare al Foro Italico e fu amore a prima vista!” Una passione che ha portato Jacopo a seguire Rafa costantemente, tanto da diventare quasi un’ossessione: “Sono riuscito a vederlo dal vivo moltissime volte. Il momento più bello è stato l’anno scorso alla finale di Roma, quando sfidò Djokovic e vinse. Da bravo tifoso l’ho pure ‘stalkerizzato’ fuori dall’hotel in cui alloggiava: l’ho aspettato per ore, ma ne è valsa la pena. Ci ho guadagnato una foto!”

Nella puntata si è scontrato con altri concorrenti molto preparati, arrivando al Caveau con Andrea, l'esperto di Formula 1 dal 2006 che è riuscito a rispondere correttamente a tutte le domande dei giochi precedenti. Ma Iacopo ha avuto la meglio, rispondendo a tutte le domande del gioco finale, senza sbagliarne una. Prima di lui solo Leonardo e Claudio erano riusciti a fare lo stesso. “In quel momento avevo l’adrenalina a mille – confessa- ma più andavo avanti e più mi sentivo sicuro. E quando ho visto che Andrea aveva sbagliato già la prima domanda ho iniziato a pensare che forse ce l’avrei fatta”.

Adesso non ci resta che aspettare di vedere Iacopo in semifinale.“Sfida al pari del Grande Slam tra Nadal e Federer”. Intanto appuntamento venerdì 13 marzo con la settima puntata di Sky Sport Quiz Reward: alle 21 su Sky Sport Uno. Non mancate!