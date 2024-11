A Las Vegas parte una tripletta importante che deciderà le sorti del Mondiale, sia per il titolo piloti che per quello Costruttori. Il primo appare saldamente nelle mani di Verstappen, il secondo è decisamente più aperto con una Ferrari che farà di tutto per provare a tornare a vincere dopo molto tempo. Quella in Nevada è una pista particolare, veloce e a basso carico. Si addice molto alla Rossa, ma occhio alle temperature

LAS VEGAS, CONFERENZA PILOTI IN STREAMING