Pirelli, in collaborazione con la Regione Lombardia, sta fornendo supporto per l'emergenza sanitaria legata alla pandemia da coronavirus, che ha colpito il Paese e in particolare la Lombardia, donando 65 ventilatori per terapia intensiva, 5.000 tute protettive per gli operatori sanitari e 20.000 maschere facciali. L'attrezzatura medica - che aiuterà il governo regionale a sostenere i suoi ospedali - è stata donata da Pirelli con la collaborazione di China Construction Bank. "In un momento di così grande difficoltà, vogliamo stare vicini alla nostra regione e al nostro paese - ha spiegato il CEO di Pirelli, Marco Tronchetti Provera -. Dobbiamo dunque ringraziare tutti i nostri partners che ci hanno aiutati in questa iniziativa, per supportare il sistema sanitario in modo rapido ed efficace". Il ringraziamento del Governatore della Lombardia, Attilio Fontana: "Continua la gara di solidarietà nei confronti della Lombardia. Dobbiamo ringraziare la Pirelli per questo straordinario regalo. Questi gesti ci aiutano ad andare avanti sempre con più forza".