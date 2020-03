Dal "Tempio della velocità" arrivano 10mila euro per il fondo istituito dalla Regione Lombardia. Serviranno per l'acquisto di mascherine e presidi medici

Anche l'Autodromo Nazionale di Monza ha voluto dare il proprio contributo per la battaglia contro il Covid-19. Il consiglio di amministrazione ha infatti deciso di devolvere 10mila euro al fondo istituito dalla Regione Lombardia per raccogliere gli aiuti economici alle strutture sanitare, ai medici, agli infermieri e a tutto il personale che sta lottando in questi giorni in condizioni difficili per curare i cittadini lombardi. La donazione servirà per acquistare principalmente mascherine e altri presidi medici necessari per fronteggiare l'emergenza.

Il tutto in un un momento di grande incertezza del mondo del motorsport che ha visto la cancellazione del Gran Premio di Monaco e lo spostamento a data da destinarsi di Spagna e della rientrante Olanda. Monza, in programma il 6 settembre, sembrerebbe non essere ancora interessata dai possibili cambiamenti di calendario almeno per quanto riguarda la Formula 1. Il circuito invece ha già visto e vedrà ulteriormente ridursi la propria attività, agonistica e non, in questo 2020 con molti eventi cancellati. L'Autodromo infatti, dopo lo spostamento della 24ore di Le Mans a settembre, attende di conoscere ancora una data per la tappa della 4 ore della European Le Mans Series 2020 che era in programma il 10 aprile.

"L’Autodromo di Monza - spiega l'amministratore delegato Giuseppe Redaelli - è sempre stato impegnato nella solidarietà con numerosi eventi a fini benefici e raccolte fondi. In questo difficile momento, vogliamo contribuire concretamente per consentire al sistema sanitario di far fronte ad un’emergenza senza precedenti. Abbiamo pertanto deciso di devolvere 10mila euro al fondo speciale istituito da Regione Lombardia".

L'autodromo ha invitato anche tutti gli spettatori che nella stagione 2019 hanno assistito ad una gara nello storico tempio della velocità ad effettuare una donazione al fondo della Regione Lombardia.