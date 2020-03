SkySportYou, Ferrari Day: vota la vittoria della Rossa che vuoi rivedere

Il voto di oggi è tutto per la Rossa. Decidi tu il Gran Premio che vuoi rivedere domani in prima serata su Sky Sport UNO. Scegli tra Monza 2019, Malesia 2015, Brasile 2007 o 2008, oppure la vittoria di Schumacher nel GP d’Italia del 2000

Si rinnova l’appuntamento con #SkySportYou, questa volta interamente dedicato alle vittorie della Ferrari. Puoi scegliere tra la vittoria di Leclerc all’ultimo Gp di Monza, un trionfo in Italia che mancava da ben 9 anni, oppure la sorprendente vittoria di Vettel in Malesia nel 2015. E ancora: la vittoria del brasiliano Massa in Brasile (2008). Andando ancora indietro nel tempo, le ultime due proposte: il podio di Raikkonen, sempre in Brasile, un anno prima o l’impresa di Schumacher- nell'anno del suo primo Mondiale con la Rossa- al GP d’Italia del 2000.

Il GP che avrà ricevuto più preferenze andrà in onda domani sera, sabato 28 marzo, su Sky Sport Uno in prime time, all’interno di una giornata interamente dedicata alla Ferrari. Decidi tu il palinsesto: c’è tempo fino alle 20 di stasera.