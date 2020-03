Ferrari, FCA e Magneti Marelli contribuiranno alla realizzazione di apparecchi di ventilazione, fondamentali per gli ospedali al fine di tenere in vita le persone colpite dal Covid-19 e ricoverate in terapia intensiva. Lo afferma il direttore generale della Siare, azienda bolognese che produce i respiratori polmonari

Nella situazione di emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus, arriva un altro.sostegno importante. In aiuto alla Siare, l'azienda bolognese che produce respiratori polmonari per le terapie intensive che ha siglato un maxi contratto di fornitura con la Protezione Civile nazionale, arriverà anche personale specializzato di FCA, Ferrari e Marelli. Lo afferma il direttore generale della Siare, Gianluca Preziosa, in un'intervista al dorso bolognese di Repubblica. Personale specializzato che si aggiunge ai 25 tecnici militari in parte già arrivati per consentire il surplus di produzione.