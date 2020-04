Dopo McLaren, Williams, Racing Point e Renault, anche la Haas prova a far fronte alla crisi economica legata alla pandemia: il team americano sospende le attività in Gran Bretagna, mettendo in congedo o in disoccupazione parziale i dipendenti. Accordo con i piloti per la riduzione degli stipendi

