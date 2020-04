Lo stop forzato della stagione e tutti i problemi connessi all'emergenza sanitaria hanno spinto la scuderia britannica a mettere in congedo forzato una parte dei dipendenti, per altri si profila un periodo di tre mesi di cassa integrazione. Stipendio decurtato per chi resta in servizio e anche per piloti Carlo Sainz e Lando Norris

