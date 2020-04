E' una delle leggende della Formula 1 e dello sport britannico: è il pilota che si è aggiudicato più GP (16) pur non avendo mai vinto un titolo Mondiale. Il decesso conseguenza di un'infezione toracica, ma non ci sono conferme se si sia trattato di coronavirus. Partecipò a un film di 007, nel 2015 giurò in pista a Monza con Hamilton

In Formula 1

Se non ha mai vinto il titolo mondiale di Formula 1, forse è anche a causa delle scelte fatte legandosi a team e macchine che questa chance non gliel'hanno mai concessa. Nonostante ciò, ancora oggi è il pilota che si è aggiudicato più GP - 16 - senza aver mai vinto il campionato. Quattro volte secondo e tre volte terzo dal 1955 al 1961. Nel 1962 fu protagonista di un incidente a Goodwood e rimase in coma per trenta giorni.

Sir Moss attore per 007



Insignito del titolo di baronetto, partecipò in un film di James Bond, Casinò Royal, interpretando se stesso in una breve apparizione. Per anni è stato commentatore in tv per la ABC.