A Buonos Aires, alla statua del 5 volte campione del mondo di F1, è stata messa una mascherina, sia per ricordare i rischi di esposizione al Coronavirus sia come monito su cosa si va incontro in caso di mancato rispetto delle norme

Hanno trovato un modo "di forte impatto" le autorità argentine per far rispettare le ultime ordinanze anti-Covid19 che prevedono l'obbligo dell'utilizzo della mascherina per chi si sposta in luoghi pubblici, strade comprese. A Buonos Aires, alla statua di Juan Manuel Fangio, 5 volte campione del mondo della Formula 1, è stata applicata una mascherina, da un lato per ricordare i rischi di esposizione al Coronavirus, dall'altro per ricordare a cosa di va incontro in caso di mancato rispetto delle norme, ovvero multe che arrivano fino a 1200 dollari americani, l'equivalente di 1.100 euro.