Ciro Immobile, attaccante della Lazio e capocannoniere della Serie A, commenta a Sky il suo esordio nella F1 virtuale (sulla McLaren) alla Race For The World: "Sono ancora sudato! E' stato bellissimo, mi tremavano le gambe per l'emozione". E domenica 19 marzo parteciperà al GP virtuale della Cina: il via alle 19, diretta Sky Sport F1 (canale 207)

"Mi tremavano le gambe per l'emozione". Ciro Immobile non sta quasi più nella pelle e descrive così il suo esordio nella Formula 1 virtuale dopo la partecipazione alle due gare della Race For The World. L'attaccante della Lazio e capocannoniere della Serie A è un grande appassionato di F1 e ha così coronato un sogno. "Sono ancora sudato - ha detto a Sky Sport F1 al termine della doppia prova - E' stato bellissimo, una grande emzozione". Immobile ha chiuso nelle retrovie Gara-1, mentre in Gara-2 la posizione finale è saltata forse per un problema tecnico, di connessione.