All Stars Racing Night, la gara Leclerc-Rossi LIVE

Valentino Rossi, Charles Leclerc, Tony Parker, Ciro Immobile e non solo. La Formula 1 sfida la MotoGP, ma non mancheranno altri campioni del calcio e dello sport internazionale nell'evento virtuale eSports "All Stars Racing Night". Lo scenario sarà quello del circuito di Misano e si correrà con le macchine del Mondiale GT. Diretta alle 21 su Sky Sport F1 (canale 207) con una coppia di commentatori d'eccezione per la prima volta insieme: Guido Meda e Carlo Vanzini

