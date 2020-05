Si alza nuovamente il sipario sui GP virtuali di Sky. Nel weekend, infatti, un nuovo appuntamento su Sky Sport F1 con gli eSports di Formula 1: dopo lo spettacolare duello tra Ferrari e Red Bull in Brasile, domenica 10 maggio il Mondiale virtuale guidato da Charles Leclerc è di scena a Barcellona, per il GP di Spagna. Tra i protagonisti in gara anche l’attaccante del Manchester City Sergio Aguero. Per la prima volta scende virtualmente in pista anche la Formula 2, live dalle 17 con il commento di Lucio Rizzica e Marcello Puglisi. In gara anche Davide Valsecchi, campione del mondo GP2.

Doppio appuntamento a Barcellona

Alle 19 sarà la volta della Formula 1 con i piloti veri (anche su Sky Sport Uno), anticipata alle 18 dalla F1 Esports PRO, la gara tra i più forti piloti professionisti di F1 eSports. Come sempre sarà possibile seguire l’intero evento con la telecronaca di Carlo Vanzini e Matteo Bobbi. Su Sky Sport MotoGp, domenica 10 maggio alle 21.30, appuntamento con la seconda puntata dello speciale “Tecnodovi”. Da lunedì 11 poi, e per l’intera settimana, sul canale 208 sarà possibile rivivere le gare più appassionanti del Mondiale 2017.

GP VIRTUALE DI SPAGNA, IL PROGRAMMA SU SKY

- Ore 18 - F1 Esports PRO su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

- Ore 19 - F1 virtuale su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno