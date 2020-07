Partenza del Mondiale complicata per la Ferrari. Mai così male dal 2012: in Austria Leclerc settimo in griglia e Vettel addirittura undicesimo dopo essere stato eliminato nel Q2. Al tedesco non capitava da sei anni. Tutte le statistiche di un sabato rosso da dimenticare. Il GP in diretta alle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE - GRIGLIA DI PARTENZA - GUIDA TV

Le qualifiche del GP d'Austria si sono rivelate più difficili del previsto per la Ferrari. Charles Leclerc è riuscito a centrare il settimo tempo, mentre Sebastian Vettel partirà addirittura dall'undicesimo posto in griglia. Complicato per la Rossa è stato in modo particolare il Q2, seconda sessione di qualifiche, con Vettel eliminato.