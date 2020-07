Inizia negativamente il Mondiale 2020 di Sebastian Vettel, l'ultimo al volante della Ferrari. Il quattro volte campione del mondo è stato infatti eliminato nel Q2 delle qualifiche del GP d'Austria. Per il tedesco si tratta di un'anomalia, visto che l'ultima volta che non aveva centrato il Q3 risale addirittura a sei anni fa, ovvero Russia 2014. Risale allo stesso anno anche l'ultima eliminazione in Q2 alla prima gara stagionale della Rossa, con Raikkonen 12° in Q2 in Australia e 11° in griglia per penalità altrui. Anche Vettel scatterà dall'undicesima posizione, causata anche da un piccolo errore nell'ultimo giro lanciato, unito al solito traffico degli ultimi secondi di sessione. Da notare che Leclerc e Vettel hanno girato circa in 1'04"0: come nelle FP3 confermano che sono circa 7 decimi più lenti dell'anno scorso, con il monegasco che in Q2 aveva registrato 1'03"378.