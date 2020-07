Oscar Piastri ha conquistato gara-1 del GP d'Austria di Formula 3: per il pilota australiano della Prema si tratta del primo successo nella categoria in cui era al debutto assoluto. Sul podio anche Sargeant e Peroni. 19° Federico Malvestiti, primo degli italiani. La diretta del GP d’Austria su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Miglior debutto non poteva esserci per Oscar Piastri, che ha conquistato gara-1 del GP d'Austria di Formula 3. Il pilota australiano della Prema ha preceduto il compagno statunitense Logan Sargeant e il connazionale della Campos Racing, Alexander Peroni. Subito fuori per un contatto nel primo giro il poleman Fernadez. Primo degli italiani al traguardo è Federico Malvestiti, 19°.