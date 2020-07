La Formula 1 torna in pista dalle 12 al Red Bull Ring per la terza e ultima sessione di prove libere. Alle 15 si andrà all'inseguimento della prima pole position del Mondiale 2020. Ieri prima giornata all'insegna della Mercedes. Tutto in diretta su Sky, domenica GP domenica live alle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

"Buongiorno. I media continuano a scrivere del mio contratto e che io faccio richieste, ma non ne ho ancora parlato con Toto Wolff. Nessuna richiesta, le discussioni con il team non sono ancora iniziate. Quindi, per favore, smettetela di scrivere c*". Con questa storia postata su Instagram a poche ore dal via delle terze libere e delle qualifiche del GP d'Austria, Lewis Hamilton ha voluto chiarire che con la Mercedes non è ancora stata avviata nessuna trattativa sul prolungamento del suo contratto e che i rumors finora circolati sono dunque infondati.