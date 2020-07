Il pilota spagnolo vicino al ritorno in F1 e alla Renault? Sembra proprio così e l'annuncio dovrebbe essere imminente. Un indizio sui social va proprio in questa direzione: Fernando posta una storia in cui si allena con la colonna sonora di "Ritorno al futuro". Domenica il secondo GP della stagione in Austria, diretta Sky Sport F1 (canale 201)

Sembra davvero vicino il ritorno di Fernando Alonso in Formula 1 dopo il suo ritiro del 2018. L'annuncio dovrebbe essere imminente. In attesa che le monoposto tornino in pista venerdì per la seconda gara della stagione, in Austria a far parlare è soprattutto la scelta della Renault sul sostituto di Daniel Ricciardo per il 2021. Che lo spagnolo fosse in pole position per prendere il posto dell'australiano era cosa ormai nota, ma ora sembra davvero che l'annuncio del ritorno di Alonso con la squadra con cui ha vinto i suoi 2 titoli sia molto vicino. Il team principal della Renault Abiteboul sembra si sia già sbilanciato con alcuni suoi meccanici confidando che starebbe per tornare un pilota che ben conoscono e con cui hanno già lavorato. Gli indizi sembrano ormai portare sempre piú al solo nome di Fernando Alonso, tra questi anche l'ultima storia postata da Fernando su Instagram: si allena con la colonna sonora di Ritorno al Futuro. Forse è più di un indizio.