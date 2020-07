E' previsto nelle prossime ore l'annuncio del clamoroso ritorno di Fernando Alonso in Formula 1: a partire dal 2021 lo spagnolo dovrebbe prendere il posto di Daniel Ricciardo a bordo della Renault, squadra con cui ha vinto due titoli mondiali. Per l'ufficializzazione manca solo la firma sul contratto da parte dell'AD di Renault, Luca De Meo

Fernando Alonso è pronto per tornare in Formula 1 nel 2021. Secondo le voci del paddock, nelle prossime ore o al massimo mercoledì la Renault annuncerà ufficialmente il ritorno del due volte campione del mondo con la casa francese nel 2005 e nel 2006. Per Nando si tratterebbe di un 'come back' nel circus, abbandonato nel 2018 per dedicarsi ad altre esperienze motoristiche come la Dakar, la 500 miglia di Indianapolis e la 24 Ore di Le Mans.