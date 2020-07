Ferrari con un pacchetto di aggiornamenti nel GP "bis" d'Austria? Sì, almeno in parte. Tra le novità della Rossa di sicuro un nuovo fondo per trovare equilibri di downforce su una SF1000 che fa fatica in velocità, soprattutto sui rettilinei. ll GP della Stiria domenica in diretta alle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Uno scenario inusuale, per la prima volta nella storia si si corrono due gran premi sulla stessa pista. E così il Circus è rimasto in Austria, a Spielberg, e a distanza di qualche giorno dal primo round c'è da capire quanto Mercedes e Red Bull siano preoccupate per i problemi di affidabilità mostrati nello scorso weekend e a che punto è il pacchetti di aggiornamenti Ferrari che inizialmente erano stati previsti per la successiva gara in Ungheria.