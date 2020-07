Due ulteriori tappe nel calendario 2020 di F1: al Mugello, dall'11 al 13 settembre, si correrà il secondo GP d'Italia dopo quello di Monza. Sarà la millesima gara della Ferrari. Confermata la Russia, dal 25 al 27 dello stesso mese. Questa domenica si torna in pista a Spielberg per il GP d'Austria/Stiria: diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Nel calendario della Formula 1 2020 c'è anche il GP del Mugello: ora è ufficiale. Attraverso un comunicato è stato infatti annunciato che, dopo Monza il 6 settembre, il secondo Gran Premio d'Italia della stagione si correrà nel weekend dall'11 al 13 settembre. Ma la gara in Toscana -debutto in F1 per questo tracciato- non è l'unica novità: "Mugello e Sochi si uniranno al calendario 2020 rivisto". Dunque c'è anche la conferma della Russia. "Questo porta il numero attuale di gare a dieci - prosegue la F1 - con altre da annunciare nelle prossime settimane. Come affermato in precedenza, ci aspettiamo che la stagione 2020 possa avere tra le 15 e le 18 gare".

Emozione Mugello!

"Vogliamo ringraziare i promotori, le autorità nazionali, i team e la FIA per il duro lavoro e il supporto per poter far disputare questi Gran Premi. I tifosi saranno lieti di vedere la Russia ospitare la sua 6^gara all'Autodromo di Sochi e vedere le monoposto di Formula 1 correre per la prima volta sull'entusiasmante circuito del Mugello in Italia".