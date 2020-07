Il Team Principal della Ferrari commenta con entusiasmo l'inserimento del Mugello nel Mondiale 2020: il 13 settembre in Toscana, la Rossa celebrerà lì i 1000 GP. "Siamo molto felici, si tratta di un circuito molto affascinante. Avremo due GP in Italia, è stato importante per tanti motivi"

IL MUGELLO IN F1: LE NEWS