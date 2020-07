Sul tracciato del Red Bull Ring la seconda gara della stagione di F1. Hamilton dalla pole, Vettel scatta con il decimo tempo. Più complicata la situazione dell'altro ferrarista: Leclerc quattordicesimo dopo l'eliminazione nel Q2 e una penalità. Sostituzione del cambio per l'Alfa di Giovinazzi, ultimo in griglia. Il GP d'Austria/Stiria in diretta alle 15.10 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GP STIRIA: GRIGLIA - GUIDA TV