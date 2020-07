Charles Leclerc vuole dimenticare alla svelta l'incidente in Austria, tornando subito in pista in Ungheria: "Non vedo l'ora, l'Hungaroring è un tracciato che mi piace. Sarà fondamentale non commettere errori nelle qualifiche". Vettel: "Bello poter risalire subito sulla Ferrari dopo l'esito negativo dell'ultima gara" GP UNGHERIA, LA GUIDA TV

Dopo l’incidente alla terza curva del Gran Premio di Stiria, Charles Leclerc e Sebastian Vettel sono impazienti di tornare in pista per gettarsi alle spalle una settimana complicata e per cercare di massimizzare i risultati della Ferrari. Domenica si corre in Ungheria, sul quale la Scuderia si è imposta sette volte, la prima delle quali con Nigel Mansell nel 1989, quando l’inglese rimontò dal 12° posto in griglia.

Leclerc: "Non vedo d'ora di tornare in macchina" leggi anche Binotto: "Serve la perfezione per ottenere punti" Charles Leclerc ha un solo obiettivo, tornare in pista il prima possibile: "Non vedo l’ora di tornare in macchina - ha detto il monegasco -. L’Hungaroring mi piace perché è un tracciato estremamente tecnico con diversi punti nei quali un eventuale errore può essere pagato a caro prezzo in termini di tempo sul giro. Per questo, specie in qualifica, è vitale non commettere errori per mettere insieme il tentativo perfetto. Budapest è una delle mie tappe preferite nel calendario, perché la città è splendida e i tifosi sono molto appassionati. In questa edizione non li potremo avere sugli spalti ma ci seguiranno da casa e spero di poterli far divertire".