Aston Martin, Vettel al posto di Perez?

Come scrive la Bild, Sebastian Vettel sostituirebbe Sergio Perez nella futura Aston Martin. Il contratto del 30enne messicano, compagno dell’altro pilota Lance Stroll (figlio del proprietario della quota di maggioranza), include una clausola di separazione da esercitare entro il 31 luglio. In caso contrario sarebbe necessario versare una corposa penale. Secondo la stampa tedesca, l’attuale Racing Point sembra una delle possibilità più concrete per Vettel per restare in Formula 1 all'interno di una squadra competitiva: difficile immaginare come la Mercedes o la sua ex Red Bull, loro come McLaren o Renault, possano inserirlo nelle rispettive scuderie a partire dal 2021. "I colloqui si stanno svolgendo, ma non sarà facile", ammette la Bild, mentre il team principal Otmar Szafneur si è detto "lusinghiero" che il suo team sia associato al 33enne tedesco da tempo protagonista, sebbene abbia confermato (almeno formalmente) l’intenzione di insistere su Perez e Stroll. Attualmente la Racing Point occupa il 4° posto nella classifica costruttori (22 punti), ma è al centro di un’indagine da parte della Fia in merito alla somiglianza della presa dei freni tra la sua monoposto e le Mercedes del 2019 (squadra con la quale ha una partnership di motori). Con Sainz alla Ferrari, Ricciardo alla McLaren e il ritorno di Alonso alla Renault, gli incastri del mercato piloti accostano Vettel proprio alla futura Aston Martin.