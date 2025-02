L'ex pilota di Maranello, ora alla Williams, parla della stagione che attende la Rossa: "Quando sono andato via, la squadra e Leclerc erano pronti per lottare per il campionato. Con l'arrivo di Lewis le chance non possono che salire"

"Quando me ne sono andato, ho sentito che sia la Ferrari che Charles erano pronti a lottare per il titolo di campione del mondo, e con l'arrivo di Lewis Hamilton questo non potrà fare altro che aumentare". Ne è convinto Carlos Sainz jr, l'uomo che ha lasciato al sette volte campione del mondo il posto nel team di Maranello, e che ora parla da driver della WIlliams, che oggi ha recentemente svelato la sua vettura per il 2025. "Non sono mai stato compagno di squadra di Lewis, quindi non so cosa sia capace di fare - dice ancora Sainz -. Non ho mai visto i suoi dati. Io ho visto i dati di Charles e so quanto è bravo: l'unico modo in cui puoi valutare un pilota è quando sei un compagno di squadra e vedi cosa è capace di fare". "Ma quando guardo i risultati di Hamilton - aggiunge -, il suo background e ciò che ha ottenuto, posso solo dire che ci sarà una possibilità molto alta che sarà competitivo per la Ferrari".