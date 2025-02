Max Verstappen ha svelato il casco che utilizzerà nel corso della stagione 2025 di Formula 1. Un ritorno alle origini, visto che la livrea scelta riprende quella dei primi caschi utilizzati dall'olandese, oltre che la stessa portata in pista da papà Jos durante i suoi anni nel mondiale

Un tributo alla sua carriera, oltre che a quella di papà Jos. Max Verstappen ha svelato il casco che utilizzerà nel corso della prossima stagione di Formula 1, la sua undicesima dopo aver conquistato il suo quarto titolo mondiale. "Back to the Roots" (ritorno alle origini), è questo il testo che accompagna il video di presentazione: un design ispirato a quello dei primi caschi utilizzati da Verstappen in carriera, oltre che a quelli di papà Jos nel corso dei suoi anni nel mondiale di Formula 1. Il colore principale è ancora il bianco, accompagnato però dal rosso e dal blu, rimandando così alla bandiera olandese. Sulla parte superiore invece figura ancora il leone, stilizzato, simbolo del quattro volte campione del mondo, mentre sulla parte posteriore compare la quarta stella accompagnata dal numero 1.