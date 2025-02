La Williams ha mostrato la sua nuova creatura: è la FW47, monoposto che Sainz e Albon porteranno in pista nel Mondiale 2025. La vera livera la conosceremo però solo nel corso del mega evento F1 a Londra , mentre nei giorni scorsi era stato ufficializzato Atlassian come nuovo title sponsor. Piloti subito in pista a Silverstone. Il 18 febbraio, alla O2 , l'evento F1 75 per conoscere tutte le livree 2025 (che sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW e skysport.it)

VERSO LA PRESENTAZIONE DI LONDRA: I DETTAGLI