I complimenti del campione del mondo al compagno di squadra della Mercedes: "Migliora di anno in anno, come pilota e come persona. Sono felice di continure a lavorare con lui".

“Ogni anno he passa vedo Bottas crescere come pilota, ma anche come uomo squadra e come persona". Lewis Hamilton parla così del compagno di squadra alla Mercedes nel giovedì del GP d'Ungheria. "Migliorare è normale col passare del tempo - ha aggiunto il campione del mondo in carica - si scoprono sia pregi che difetti e questo porta ad analizzare ogni aspetto aspetto per migliorarlo. Ho trovato un Valtteri più in forma e più concentrato in questa stagione. Sono contento di continuare a lavorare con lui".