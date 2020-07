Cinque anni senza Jules Bianchi, ma la Formula 1 e tutti i tifosi non dimenticano il pilota scomparso il 17 luglio del 2005 dopo l'incidente di mesi prima in Giappone, a Suzuka. Fu una battaglia di nove mesi per Jules; il pilota francese di origini italiane era nell'orbita Ferrari (faceva parte dell'Academy) e quella stagione la stava affrontando alla guida della Marussia. Nella parte finale della gara, 34^della sua carriera, l'incidente: la sua monoposto finì contro una ruspa in azione per rimuovere la macchina di Sutil. A Seguito dell'incidente, la FIA aprì un'inchiesta per comprenderne dinamica e forza dell'impatto. Jules aveva 25 anni. Nel post che segue il ricordo e l'omaggio della Formula 1 sul proprio account Twitter.